Duisburg Ermittler suchen nach Attacke auf Ehefrau und Kind nach Zeugen

Sein 17 Monate alter Junge schwebte am Freitag weiter in Lebensgefahr. „Sein Gesundheitszustand hat sich jedoch leicht verbessert.“ Der Tatverdächtige soll nach einem Streit auch sein Kind im Buggy gezielt mitten in einem Wohngebiet mit dem Auto angefahren haben. Die 19-Jährige war am Montag an den Folgen der Schläge und Tritte gestorben. Das Kind kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.