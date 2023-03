Kreis Unna : Mann nach Sturz in Horne weiter vermisst: Suche abgebrochen

Werne Ein Mann stürzt in die Horne. Der kleine Fluss ist nach tagelangem Regen stark angeschwollen. Zwei Tage später ist der Mann trotz umfangreicher Suchmaßnahmen immer noch vermisst. Die Helfer haben eine Entscheidung getroffen.

Die Suche nach dem in den Fluss Horne gestürzten Mann ist am Samstagabend erfolglos beendet worden. Der Mann sei nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der 59-Jährige war am Freitagabend bei einem Spaziergang vor den Augen seiner Enkelin ausgerutscht und in die Horne in Werne gestürzt. Er wurde sofort abgetrieben.