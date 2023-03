Paderborn : Mann soll Ehefrau erstochen haben

Paderborn Ein 68-jähriger Mann soll in Paderborn seine Ehefrau erstochen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, hatte eine Nachbarin einen lauten Streit gehört und daraufhin den Notruf gewählt.

Am Freitag ordnete das Amtsgericht Paderborn Untersuchungshaft wegen Totschlags an. Der 68-Jährige wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.