Unfall : Mann will rollenden Kleintransporter aufhalten und stirbt

Velbert Ein Mann ist in Velbert von seinem wegrollenden Kleintransporter überfahren worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen erlag der 47-jährige Mann seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Er hatte versucht, den Wagen aufzuhalten.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer den Wagen am Sonntag am Rand einer abschüssigen Straße abgestellt, aber die Handbremse wohl nicht fest angezogen. Daraufhin setzte sich der Kleintransporter in Bewegung und rollte etwa zehn Meter die Straße hinunter. Beim Versuch, den Wagen aufzuhalten, wurde der Mann überrollt. Dann sei das Auto gegen einen Laternenpfahl gekracht. Ein Zeuge habe die Rettungskräfte alarmiert und bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe geleistet.

© dpa-infocom, dpa:221107-99-416328/2

(dpa)