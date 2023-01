Landtag : Marode Autobahnbrücke: Opposition setzt Wüst unter Druck

Düsseldorf „Schweigekartell“, „Konstrukt aus Unwahrheit“ - die Opposition spart im Fall der maroden Rahmede-Talbrücke nicht mit kräftigen Ausdrücken. Das Wort „Untersuchungsausschuss“ fällt nicht, steht aber im Raum.

Die Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag hat den Druck auf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) weiter erhöht und Aufklärung über seine Rolle vor der Sperrung der maroden A45-Talbrücke Rahmede gefordert. „Der Instrumenten-Kasten der Opposition, der ist groß, und der ist lange noch nicht ausgeschöpft“, sagte der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Henning Höne, am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf - und deutete damit einen Untersuchungsausschuss an, ohne es konkret auszusprechen,

„Die E-Mails stoppen aber genau an den Stellen, wo es spannend wird“, sagte Höne. Seiner Aussage nach geht es schon lange nicht mehr nur um die Brücke, sondern um den „Umgang mit der Wahrheit“. „In den meisten Fällen stolpert man politisch nicht über den Fehler, der gemacht wurde, sondern über den Umgang mit genau diesem Fehler“, sagte er in Wüsts Richtung. „Und Sie sind auf dem besten Weg, genau diesen Pfad einzuschlagen.“

Staatskanzleichef Nathanael Liminski wies den Vorwurf der Intransparenz zurück. Alles, was zur Entscheidung in der Sache relevant sei, befinde sich in der Prozessakte, sagte er. Der Vorwurf, Mitarbeiter hätten nicht ordentlich veraktet, sei „ein ungeheuerlicher Vorgang“. Demnach ist es gängige Praxis, dass Mitarbeiter selbst entscheiden, was aktenrelevant ist, und Mail-Postfächer nicht ewig aufgehoben werden, wenn Mitarbeiter - wie in dem Fall - das Haus verlassen.