Fußball : Marokko im WM-Halbfinale: Düsseldorfer Polizei vorbereitet

Düsseldorf Marokkos Nationalelf ist als erstes afrikanisches Team in ein WM-Halbfinale eingezogen. An diesem Mittwoch (20.00) kommt es zum Duell mit der französischen Elf. Die Düsseldorfer Polizei hat sich vorbereitet.

Die Düsseldorfer Polizei hält ein größeres Aufgebot für die Halbfinalpartie der Fußball-Weltmeisterschaft bereit. An diesem Mittwoch um 20.00 Uhr wird Marokko auf Frankreich treffen. „Wir sind vorbereitet“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Auch in anderen NRW-Städten könnte der Jubel groß sein.

Mit Marokkos Nationalelf steht in Katar erstmals ein afrikanisches Team im Halbfinale einer Fußball-WM. Schon der Weg dahin hatte in der Landeshauptstadt Begeisterungsstürme Tausender Fans ausgelöst. So war nach dem Sieg Marokkos über Portugal der Verkehr rund um den Hauptbahnhof am vergangenen Samstag zeitweise zum Erliegen gekommen. Auch Busse und Bahnen waren betroffen.