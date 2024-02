Ansteckende Infektionskrankheit Zahl der Masernfälle in NRW stark gestiegen

In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr bereits 24 Masernfälle gemeldet worden. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums des Landes der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag). Zum Vergleich: In den Jahren 2021 und 2022 gab es den Angaben zufolge jeweils nur zwei Masernfälle, im Jahr 2023 waren es 15. Im Vor-Corona-Jahr 2020 gab es 20 Fälle.