Mehr als 30 Fehltage Hohe Krankenstände in NRW-Kitas

Ein überdurchschnittlich hoher Krankenstand bei Beschäftigten in Kitas belastet die angespannte Personalsituation in den Einrichtungen in NRW zusätzlich. Einer aktuellen Analyse von Krankenkassen-Daten zufolge waren Beschäftigte in der Kinderbetreuung an rund 30 Tagen im Jahr arbeitsunfähig. Im Durchschnitt aller anderen Berufsgruppen gab es nur etwa 20 Krankheitstage pro Person, wie die Bertelsmann-Stiftung und das Fachkräfte-Forum, in dem Fach- und Leitungskräfte der Branche organisiert sind, mitteilten.