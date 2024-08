Hoher Schaden Mehr Einbrüche in Schulen in NRW

Im Mai 2023 seien an einem Bielefelder Berufskolleg 186 Tablets im Wert von mehr als 90.000 Euro geklaut worden. Weitere Einbrüche mit Tablet-Diebstählen habe es 2023 in Schulen in Langenfeld (Kreis Mettmann) und in Bedburg-Hau (Kreis Kleve) gegeben. Bei einem Einbruch in eine Berufsschule in Frechen (Rhein-Erft-Kreis) wurden im Mai ein Tresor, elektronische Geräte sowie Bargeld im Wert von rund 50.000 Euro entwendet.