Unfälle Mehr Menschen verunglücken mit E-Scootern: Fünf Tote

Unfallschwerpunkte sind die Großstädte: Allein in Köln verunglückten 388 Menschen. In Düsseldorf waren es 168 Verunglückte, in Essen 109. Unter den Verunglückten waren NRW-weit 102 als Mitfahrerin oder Mitfahrer unterwegs, was gesetzlich verboten ist.