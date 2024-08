Brühl Mehr Polizei bei Stadtfest nach Hinweis auf Mann mit Messer

Am Freitagabend hatte in Siegen eine 32 Jahre alte Deutsche in einem Shuttle-Bus zum Stadtfest plötzlich mit einem Messer auf Menschen eingestochen. Mindestens sechs Personen wurden verletzt - drei von ihnen lebensgefährlich. Eine Woche zuvor hatte ein Mann auf einem Stadtfest in Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, sitzt in Untersuchungshaft.