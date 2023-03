Kriminalität : Mehr Straftaten durch Mädchen: Auflistung von 5400 Vornamen

Düsseldorf Die Zahl von Straftaten durch Mädchen unter 14 Jahren hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr stark erhöht: Die Kriminalstatistik wies laut Innenministerium für das vergangene Jahr 7299 Taten durch 6810 strafunmündige weibliche Verdächtige aus.

Sowohl die Zahl der Straftaten durch Kinder als auch die speziell durch Mädchen war 2022 so hoch wie noch nie seit 2015. Das geht aus einer noch nicht veröffentlichten Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD im Düsseldorfer Landtag hervor. Auf Antrag der AfD listet das Ministerium in dem Papier auch sämtliche Vornamen der verdächtigen Mädchen von 2015 bis 2022 auf. Auch wenn jeder Vorname nur einmal genannt wird, ist Liste mit 5400 Einträgen 33 Seiten lang.

In der Gesamtzahl der Straftaten durch unter 14-Jährige sind die Mädchen übrigens in der Minderheit. So wurden 2022 genau 20 948 strafunmündige Verdächtige erfasst. Der Anteil der Mädchen lag damit bei etwa 32,5 Prozent.