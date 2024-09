Neue Studie Mehr Tote in NRW durch Rechtsextremisten

Die Zahl der Todesopfer rechter Gewalt in Nordrhein-Westfalen ist höher als bislang angegeben. Forscher hatten sich 30 alte Fälle noch einmal angeschaut. Sieben davon müssten rückwirkend als rechtsextrem motivierte Gewalttaten eingestuft werden, so das Ergebnis der Studie, die am Dienstag von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) vorgestellt wurde. Ziel war es, die Gesamtzahl der offiziellen Todesopfer rechter Gewalt zwischen 1984 und 2020 zu überprüfen. Zu den genauen Zahlen wollte sich das Innenministerium auf einer Pressekonferenz am Nachmittag näher äußern.