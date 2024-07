Bundesliga Meister Leverkusen eröffnet Saison in Mönchengladbach

In der vergangenen Saison setzte sich Leverkusen in Mönchengladbach mit 3:0 durch. In der Rückrunde gab es ein 0:0 - es war das einzige Saisonspiel des Double-Gewinners, in dem Bayer kein Treffer gelang. Die Fans können das brisante Rhein-Derby im Free-TV bei Sat.1 sowie beim Streamingdienst DAZN verfolgen.