Studie : Menschen fürchten sich vor Internetbetrug und Einbrüchen

Düsseldorf Bei der Kriminalität gehen Sorgen und reale Risiken zum Teil stark auseinander. Das ist ein Ergebnis einer großen Studie mit allein 37.000 Befragten in NRW. Ein anderes: Nicht einmal jede dritte Straftat wird angezeigt und erfasst.

In Sachen Kriminalität fürchten sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen am meisten, Opfer von Wohnungseinbrüchen und Internetbetrug zu werden. Das hat die bislang größte deutsche Studie zu Kriminalität und Sicherheitsgefühl der Menschen ergeben. Allein in Nordrhein-Westfalen waren dafür 37.000 Menschen befragt worden. NRW-Ergebnisse wurden am Mittwoch vom Landeskriminalamt veröffentlicht.