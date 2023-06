Freizeit Menschen in NRW zieht es am heißen Sommertag nach draußen

Auch an den Badeseen in NRW herrscht gute und friedliche Stimmung. So sei etwa am Baldeneysee in Essen grundsätzlich an Sommertagen viel los, berichtete ein Polizeisprecher. Auch die Seen und Ausflugsziele im Sauerland seien gut besucht, hieß es von der Polizei im Hochsauerlandkreis. „Das sommerliche Wetter lädt dazu ein.“ Einen überhöhten Andrang oder polizeiliche Einsätze gebe es aber nicht.