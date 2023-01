Messen : Messe Düsseldorf schafft Rückkehr in die schwarzen Zahlen

Messe Düsseldorf schafft Rückkehr in die schwarzen Zahlen

Düsseldorf Die Messe Düsseldorf Gruppe hat 2022 erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder schwarze Zahlen geschrieben. Nach pandemiebedingen Verlusten von 43,5 Millionen Euro im Jahr 2020 und von 22,3 Millionen Euro im Jahr 2021 erzielte die Messe im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn von deutlich über 50 Millionen Euro und übertraf damit sogar das letzte Vorkrisenjahr 2019, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Der Umsatz der Messe Düsseldorf Gruppe war 2022 mit 310 Millionen Euro fast drei Mal so hoch wie im Vorjahr. Insgesamt veranstaltete die Messe Düsseldorf weltweit 63 Veranstaltungen, davon 14 Messen und elf Gastveranstaltungen in Düsseldorf. In diesem Jahr sind weltweit 71 Veranstaltungen geplant.