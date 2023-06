Kriminalität Messerattacke auf 13-Jährigen: Verdächtiger in Psychiatrie

Freunde hätten den Jugendlichen dann zu einem Imbiss geführt, um ihm eine Flasche Wasser zu kaufen. Plötzlich habe der Gemütszustand des 15-Jährigen von sehr benommen in hochaggressiv gewechselt. Er habe in dem Imbiss nach einem Küchenmesser gegriffen und mehrmals auf den 13-Jährigen eingestochen, der zu fliehen versucht habe. Das Opfer war nach einer Notoperation einen Tag später nicht mehr in Lebensgefahr.