Ministerpräsident Microsoft-Coup: Wüst sieht „viel Potenzial“

Microsoft-Coup: Die wichtigste Nachricht des Tages konnte Wüst mit einer Milliardeninvestition von Microsoft feiern. „Der US-Tech-Konzern der Extraklasse“, wie NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) ihn nannte, wird in den kommenden zwei Jahren Rechenzentren in Bedburg und Bergheim im Rheinischen Revier bauen. Eine weitere Entscheidung stehe in absehbarer Zeit an, kündigte Wüst an, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Wüst sprach von einer historischen Entscheidung und der größten Einzelinvestition in der 40-jährigen Geschichte von Microsoft in Deutschland.