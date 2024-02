Künstliche Intelligenz Microsoft investiert Milliardenbetrag ins Rheinische Revier

Microsoft wird in den kommenden zwei Jahren Rechenzentren für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) und für Cloud Computing im Rheinischen Revier westlich von Köln bauen. Das Management des US-Konzerns verkündete am Donnerstag in Berlin eine knapp 3,3 Milliarden Euro schwere Investition in Deutschland, die binnen zwei Jahren größtenteils nach Nordrhein-Westfalen fließen wird. Der andere Teil geht in den Raum Frankfurt (Hessen). Genauere Angaben machte Microsoft nicht. Mit Blick auf das Rheinische Revier sagte Microsoft-Deutschlandchefin Marianne Janik, dort könne man Teil einer regionalen Entwicklung sein und ein funktionierendes Ökosystem nutzen.