Wetter : Milde und stürmische Silvesternacht erwartet

Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an. Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Essen Wer ins neue Jahr hineinfeiern will, kann das dieses Silvester bei angenehmen Temperaturen tun. Beim Böllern ist noch mehr Vorsicht geboten als sonst.

Den Menschen in Nordrhein-Westfalen steht eine ungewöhnlich milder Jahreswechsel bevor. Die Temperaturen sollen in der Silvesternacht verbreitet über zehn Grad bleiben, in der Gegend Köln-Bonn sind sogar bis zu 14 Grad möglich, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag erklärte. Wer Raketen in den Himmel jagen will, sollte aber dieses Jahr besonders vorsichtig sein: Es wird starker Wind erwartet.