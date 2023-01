Vogelschutz : Milder Winter: Weniger Vögel in NRW-Gärten

Milder Winter: Weniger Vögel in NRW-Gärten

Düsseldorf Vogelschützer haben bei der diesjährigen Winterzählung weniger Vögel in privaten Gärten in Nordrhein-Westfalen gesichtet. Die Zahl sei bei der „Stunde der Wintervögel“ von 33,9 Vögeln pro Garten im Vorjahr auf aktuell 32,2 zurückgegangen, teilte der Naturschutzbund Nabu NRW mit.

Gezählt wurde vom 6. bis 8. Januar in knapp 12.000 Gärten im Land, teilgenommen hatten mehr als 16.000 Menschen.

Die geringere Zahl erkläre sich unter anderem durch den milden Winter, so der Nabu: „Wintergäste“ wie der Bergfink aus Nordeuropa seien deshalb in ihren Brutgebieten geblieben und nicht nach Deutschland geflogen. Der verbreitetste Vogel in den NRW-Gärten war mit fast 58.000 gesichteten Tieren der Haussperling - auch Spatz genannt.