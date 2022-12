Vorhersage : Mildes Schmuddel-Wetter an Weihnachten in NRW

Starkregen prasselt während eines Gewitters auf eine Straße. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Essen Das Weihnachts-Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt schmuddelig-mild. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes breitet sich am Sonntag von Westen her zunehmend Regen aus, der nachmittags gebietsweise kräftig ausfallen kann.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dazu weht ein starker bis stürmischer Wind, bei Höchstwerten zwischen 9 und 12 Grad. Auch am zweiten Weihnachtstag gibt es noch Schauer und stürmische Böen, die Temperaturen erreichen 13 Grad.

Nach den Feiertagen lockern die Wolken dann öfter auf. Am Dienstagmorgen können die Straßen bei vorübergehend niedrigeren Temperaturen stellenweise glatt werden.

© dpa-infocom, dpa:221225-99-14750/2

(dpa)