Vorhersage : Mildes und nasses Wetter: Teils stürmische Böen erwartet

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Essen Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt weiterhin mild. In einigen Regionen kann es aber stürmisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Dienstag und in den kommenden Tagen sei jeweils mit wechselndem bis stark bewölktem Wetter und vereinzelt auch mit Regenschauern mit teilweisen Auflockerungen im Tagesverlauf zu rechnen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstag erreichen die Temperaturen am Nachmittag demnach zwischen sechs und neun Grad Celsius. Am Abend und in der Nacht sei dann mit stürmischen Böen zu rechnen - zunächst im Bergland und später auch in der Eifel. In der Nacht zu Mittwoch kann es kräftig regnen.

Nachdem der Regen am voraussichtlich stark bewölkten Mittwoch dann allmählich abzieht und auch die Wolken auflockern, kann es am Abend von Westen her wieder zu einer dichten Bewölkung mit schauerartigem Regen und örtlich erneut zu starken Böen kommen. Am Donnerstag soll der Regen dann gebietsweise auch länger anhalten.

© dpa-infocom, dpa:230110-99-162393/2

(dpa)