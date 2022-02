Steigende Corona-Zahlen : Minister Stamp: Infektionslage in NRW-Kitas angespannt

Minister Stamp: Infektionslage in NRW-Kitas angespannt

Düsseldorf Die Infektionslage in der Kindertagesbetreuung Nordrhein-Westfalens ist weiterhin angespannt. Nach Angaben von Familienminister Stamp gab es im Januar in rund jeder 13. Kita Einschränkungen.

Die Infektionslage in der Kindertagesbetreuung Nordrhein-Westfalens ist weiterhin angespannt. Auch wenn die Datenlage in der Omikron-Welle nicht mehr vollständig zu erfassen sei, seien die sichtbaren Neuinfektionsraten immerhin seit zwei Wochen stabil, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag im Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags.