Erdkunde-Abitur in NRW Ministerium sieht keinen Handlungsbedarf nach Petition

Nach den Leistungskurs-Klausuren in Erdkunde am vergangenen Dienstag hatten Abiturienten eine Online-Petition gestartet. In dieser wird die Themenauswahl als „unfair“ bezeichnet und gefordert, die Noten aufgrund der Umstände, um mindestens einen Punkt anzuheben. Der Vorwurf: Im Unterricht seien die abgefragten Themen kaum vorgekommen. „Basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre hatten wir ganz andere Themen erwartet“, heißt es in der Petition, die bis zum Freitagmittag von über 3300 Menschen unterschrieben wurde.