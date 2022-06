Ermittlungen laufen : Missbrauchskomplex Wermelskirchen: Verdächtiger kooperativ

Ermittlungen : Wermelskirchener soll Kind in Tierpark missbraucht haben Der mutmaßliche Missbrauchstäter aus Wermelskirchen soll sich im Berliner Tierpark an einem Kind vergangen haben. Die Tat sei „Gegenstand des Verfahrens“, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch.