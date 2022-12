Kirche : Missbrauchsopfer klagt: Woelki pocht nicht auf Verjährung

Köln Vor der Verhandlung zu einer Schmerzensgeld-Klage eines Missbrauchsopfers pocht der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki nach eigenen Angaben nicht auf eine Verjährung der entsprechenden Taten.

Er habe entschieden, sie sogenannte Einrede der Verjährung in dem Fall nicht zu erheben, teilte das Erzbistum am Montagabend mit. Ein staatliches Gericht solle über die Höhe der Schmerzensgeldforderung für die Taten eines Priesters befinden, der sexuellen Missbrauch begangen habe, hieß es weiter.

„In diesem besonderen Fall hatte ich den Wunsch, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten“, wurde Woelki in der Mitteilung zitiert. Den „beispruchsberechtigten Gremien“ sei er „sehr dankbar“, dass sie die Entscheidung unterstützten.

Sie wurde nur wenige Stunden vor einer am Dienstag geplanten mündlichen Verhandlung in dem Fall vor dem Kölner Landgericht publik gemacht und ist für diesen sehr relevant. Denn das Thema der Verjährung galt als ein Knackpunkt in dem Verfahren.