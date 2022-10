Schulministerin : Mit Bikini oder Burkini: Schwimmunterricht ist Pflicht

Eine Schülerin sitzt in einem Burkini am Rande eines Schwimmbeckens. Foto: Rolf Haid/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Ist der Bikini im Schwimmunterricht vielleicht zu knapp, der viel textilreichere Burkini hygienisch einwandfrei? Die Richtlinien erlauben vieles und die Schulen haben Spielraum. Auf eines pocht die Schulministerin aber: Schwimmunterricht gehört zum Bildungsauftrag.

Religiöse Verhaltensgebote rechtfertigen grundsätzlich keine Befreiung vom Schwimmunterricht. Darauf hat Schulministerin Dorothee Feller (CDU) jetzt in einer Antwort auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hingewiesen. In „Badebekleidung, die muslimischen Bekleidungsvorschriften entspricht“, sei Schülerinnen dieses Glaubens die Teilnahme am gemeinsamen Schwimmunterricht zumutbar.