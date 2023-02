Nationalmannschaft : Mit Kanzler-Besuch: DFB-Frauen fordern in Duisburg Schweden

Duisburg Mit Bundeskanzler Olaf Scholz als Zuschauer bestreiten die deutschen Fußballerinnen ihr erstes Länderspiel im WM-Jahr. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft heute (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg auf Schweden.

Dabei soll DFB-Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg ihr 125. Länderspiel absolvieren. Die Stürmerin gab ihr Debüt in der DFB-Auswahl als 18-Jährige 2010 beim 3:0 gegen Nordkorea - ebenfalls in Duisburg, wo sie lange beim FCR 2011 spielte.

Für das deutsche Team ist das Spiel in Duisburg der erste Härtetest in diesem Jahr vor der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland. Dort trifft Deutschland in der Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.