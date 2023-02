Wetter : Mittwoch sonnig, zu Weiberfastnacht bewölkt und teils Regen

Essen In Nordrhein-Westfalen wird für Mittwoch meist sonniges und mildes Wetter erwartet. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad bleibt es niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Essen mitteilte.



Zum Höhepunkt des Straßenkarnevals ziehen am Donnerstag (Weiberfastnacht) aus dem Nordwesten dagegen dichte Wolken auf, zeitweise soll es leicht regnen. Freuen können die Karnevalisten sich dennoch auf milde Temperaturen von maximal 8 bis 12 Grad. Meist weht ein mäßiger Wind aus dem Südwesten.

Am Freitag geht es stark bewölkt bei gelegentlichem Regen weiter, ab dem Nachmittag verdichten sich die Regenfälle. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 14 Grad. Verbreitet rechnen die Meteorologen mit starken, vereinzelt auch stürmischen Böen. Die Aussichten für Samstag sind nicht besser: Laut DWD ist mit starker Bewölkung und länger anhaltendem Regen bei 10 bis 12 Grad zu rechnen.

