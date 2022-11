Wetter : Mix aus Regen und Wolken in NRW erwartet

Mix aus Regen und Wolken in NRW erwartet

Essen Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen zum Wochenende. Der Donnerstag wird stark bewölkt und windig, vor allem in der Eifel werden stürmische Böen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Zeitweise kann es zu Regen kommen, am Nachmittag sind auch kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal 11 bis 14 Grad, in den Hochlagen bei 7 bis 11 Grad. Die Nacht auf Freitag bleibt bewölkt und regnerisch bei Tiefsttemperaturen von 9 bis 6 Grad.

Auch der Freitag soll nach Angaben des DWD wolkig und regnerisch werden. Vor allem im Osten kann es gebietsweise zu Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen wie am Vortag zwischen 6 Grad an der Weser und im höheren Bergland und 11 Grad westlich des Rheins. Dieser Mix aus Wolken und Regen setzt sich auch am Samstag und Sonntag fort. Die Maximaltemperaturen sinken allerdings leicht auf bis zu 7 Grad.