Wetter : Mix aus Wolken, Regen und Schnee am Wochenende erwartet

Essen Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird überwiegend regnerisch, mitunter schneit es auch. Freitagvormittag sei ein leichter Sprühregen nicht ausgeschlossen, im Tagesverlauf lockere es aber auf und im Süden zeigt sich zeitweise sogar die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Samstag startet stark bewölkt, gelegentlich kann es zu leichten Regenschauern und in höheren Lagen auch zu Schneefall kommen. Die Temperaturen liegen bei maximal vier bis sechs Grad, im höheren Bergland bei ein Grad. Der Trend aus Wolken und Regen in tieferen Lagen sowie Schnee in höheren Lagen setzt sich auch am Sonntag fort. Am Abend kann es dann auch in tieferliegenden Regionen zu Schneeschauern kommen. Die Höchstwerte liegen wieder bei drei bis sechs Grad, im höheren Bergland bei minus ein bis zwei Grad.