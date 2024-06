2. Bundesliga „Möchte vorangehen“: Hübers bleibt 1. FC Köln treu

„In den vergangenen drei Jahren sind mir der Verein, die Stadt und ihre Menschen sowie die treuen FC-Fans in all ihrer Emotionalität sehr ans Herz gewachsen. Mit der Wucht dieses Umfelds im Rücken möchte ich als einer der erfahreneren Spieler in der kommenden Saison vorangehen, um den Verein wieder dorthin hinzubringen, wo er hingehört“, begründete Hübers, der seit 2021 für die Geißböcke spielt, seine Entscheidung.