Verkehr : Mögliches Durchfahrtsverbot für Laster in Lüdenscheid

Mögliches Durchfahrtsverbot für Laster in Lüdenscheid

Lüdenscheid Ein Jahr nach der Sperrung der Talbrücke Rahmede auf der Autobahn 45 (Frankfurt-Dortmund) stellt Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine Entlastung für die Anwohner in Lüdenscheid in Aussicht. „Bund und Land haben es gemeinsam möglich gemacht, dass ein Durchfahrtsverbot für Lkw möglich ist“, sagte Wüst dem „Westfälischen Anzeiger“ (Freitagsausgabe).

Seit dem 2. Dezember 2021 ist die defekte Brücke bei Lüdenscheid gesperrt. Der Umleitungsverkehr belastet Anwohner und die Wirtschaft in der Region. In Lüdenscheid gilt abseits der Umleitungsstrecke bereits ein weiträumiges Durchfahrtsverbot für Lastwagen. Seit Anfang 2022 hat nur der Schwerlastverkehr freie Fahrt, wenn die Lieferziele in der Stadt liegen.