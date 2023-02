Aktivismus : „Mönche von Lützerath“ lesen abwesenden Grünen die Leviten

Als Mönche verkleidete Umwelt-Aktivisten demonstrieren vor der Parteizentrale der Grünen in Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini/dpa

Düsseldorf In Abwesenheit der Grünen-Spitze haben als Mönche verkleidete Klimaschutz-Aktivisten der Öko-Partei am Aschermittwoch vor deren Düsseldorfer Zentrale die Leviten gelesen. Anlass für den Protest sind Strafverfahren, die wegen der Besetzung des Parteibüros vor einem Monat gegen die damaligen Teilnehmer laufen.

Ein Kabarettist in Mönchsverkleidung vom Düsseldorfer Kommödchen musste allerdings sein ursprüngliches Vorhaben fallenlassen, den in NRW mitregierenden Grünen wegen ihrer Haltung zur Räumung des Braunkohledorfs Lützerath „die Beichte abzunehmen“. Stattdessen redete er ihnen im Kreis von 18 ebenfalls als Mönche kostümierten Mitstreitern vor verschlossenen Türen ins Gewissen. Die Parteispitze weilte währenddessen beim politischen Aschermittwoch mit ihrem Bundesvorsitzenden Omid Nouripour in Köln.