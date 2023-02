Klimaaktivisten : „Mönche von Lützerath“ wollen Grünen Beichte abnehmen

Düsseldorf Auch nach der Räumung des Braunkohledorfs Lützerath lassen Klimaschutzaktivisten nicht locker: Die Parteizentrale der in NRW mitregierenden Grünen bleibt ein beliebter Ort für ihren Protest - auch für verkleidete Mönche.

Die Parteizentrale der nordrhein-westfälischen Grünen soll am Aschermittwoch erneut zur Zielscheibe von Klimaschutz-Aktivisten werden. Etwa 15 Aktivisten im Mönchskostüm wollen den Grünen ins Gewissen reden, wie die Initiatoren am Dienstag ankündigten. Anlass für den Protest sei die Einleitung von Strafverfahren gegen die Besetzerinnen und Besetzer der Parteizentrale, hieß es. Ein Kabarettist in Mönchsverkleidung vom Düsseldorfer Kommödchen wolle den in NRW mitregierenden Grünen gar die Beichte abnehmen.