Fußball Mönchengladbach nach 1:1 gegen Frankfurt endgültig gerettet

Borussia Mönchengladbach hat sich mit einem 1:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt endgültig den Verbleib in der Fußball-Bundesliga gesichert. Durch den Punkt am vorletzten Spieltag und der zeitgleichen Niederlage von Union Berlin beim 1. FC Köln (2:3) kann das Team von Trainer Gerardo Seoane nicht mehr auf den Relegationsrang 16 abrutschen. Die Eintracht könnte sich bereits am Sonntag sicher über Platz sechs und damit mindestens die Europa-League-Teilnahme freuen, sollte die TSG 1899 Hoffenheim nicht beim SV Darmstadt 98 gewinnen.