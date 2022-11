WM-Teilnehmer : Moukoko: „Werde auf dem Platz 120 Prozent geben“

Dortmund Youssoufa Moukoko hat den ganzen Donnerstagvormittag auf die Bekanntgabe des WM-Kaders für die Fußball-WM in Katar durch Bundestrainer Hansi Flick hingefiebert. „Ich war zu Hause schon um 11 Uhr vorm Fernseher und habe gehofft, dass die Zeit schnell vorbeigeht“, berichtete der 17 Jahre alte Stürmer von Borussia Dortmund dem TV-Sender Sky.

Moukoko ist der jüngste WM-Teilnehmer in der DFB-Geschichte. Am Eröffnungstag am 20. November wird er 18 Jahre alt. „Wenn man sieht, wo ich letztes Jahr war und wo ich jetzt dieses Jahr bin, dann war es schon eine Überraschung für mich, dass ich dabei bin“, sagte er. „Jeder Spieler träumt davon. Es gibt in Deutschland tausende Spieler und ich gehöre zu denen, die mit der Mannschaft nach Katar fahren.“