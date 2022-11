Sicherheitsmaßnahmen : Münsteraner Polizei zieht zufrieden Bilanz nach G7-Treffen

Polizisten stehen während eine Demonstration vor dem historischen Rathaus. Foto: Friso Gentsch/dpa

Münster Die Polizei in Münster hat nach Abschluss des G7-Treffens der Außenministerinnen und Außenminister zufrieden Bilanz gezogen. „Unsere Ziele für diesen Einsatz haben wir erreicht: Die Polizei hat die Sicherheit der G7-Konferenz und unserer Staatsgäste zu jeder Zeit und an allen Aufenthaltsorten gewährleistet“, sagte Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf am Freitagabend.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Westfalen-Metropole habe sich als guter und freundlicher Gastgeber präsentiert. Auch der zweite Veranstaltungstag sei friedlich und störungsfrei verlaufen.

An beiden Tagen schützte die Polizei insgesamt zwölf friedliche Demonstrationen und Versammlungen mit mehr als 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Am Freitag gab es in der City und im Bereich des Hafens noch einmal fünf angemeldete Demonstrationen mit insgesamt rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das seien deutlich weniger gewesen als erwartet, so die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:221104-99-390610/2

(dpa)