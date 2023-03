Bundesliga : „Müssen Spiel klar gewinnen“: Kovac beklagt Chancenwucher

Wolfsburg Ein Platz im Europapokal - das ist das große Ziel des VfL Wolfsburg. Doch beim 1:1 gegen Union Berlin vergaben die Niedersachsen erneut zu viele Chancen.

Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga den Sprung auf Platz sieben verpasst. Gegen Union Berlin reichte es in der letzten Partie des 24. Spieltages trotz vieler Chancen nur zu einem 1:1 (0:0). Vor 23 554 Zuschauern in der Volkswagen Arena gingen die Gäste am Sonntagabend durch einen Foulelfmeter von Josip Juranovic in der 72. Minute in Führung. Der Ausgleich von Kevin Wimmer fiel erst sechs Minuten vor Schluss (84.).