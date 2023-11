Multi-Millionen-Programm Viele Straßen, Brücken und Tunnel in NRW sind akut gefährdet

Viele Straßen, Brücken und Tunnel in Nordrhein-Westfalen sind akut gefährdet. Das hat eine aktuelle Bauwerksprüfung ergeben, die Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Donnerstag in Düsseldorf vorstellte. Eine weitere Vollsperrung, ähnlich wie bei der Rahmedetalbrücke, scheint sich derzeit aber nicht abzuzeichnen. Allerdings müssen dreistellige Millionen-Beträge in eine jahrzehntelang vernachlässigte Infrastruktur investiert werden. Im Folgenden die wesentlichen Einzelheiten: