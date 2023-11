Auszeichnung Musikpreis „1Live-Krone“ für Nina Chuba, Cro und Ski Aggu

Rapperin Nina Chuba und ihr Kollege Cro haben die „1Live-Krone“ als beste Künstler gewonnen. Sie wurden am Donnerstagabend gemeinsam mit weiteren Musikern in Bielefeld ausgezeichnet. Für Chuba („Wildberry Lillet“) ist es die dritte „Krone“ ihrer noch jungen Karriere. Cro („Summer“), bedankte sich per Videobotschaft aus Bali für die Auszeichnung.