Märkischer Kreis : Mutmaßliche Panzerknacker nach Verfolgungsjagd in U-Haft

Kierspe Nach der rund 40 Kilometer langen spektakulären Verfolgungsjagd ist gegen die drei mutmaßlichen Geldautomatensprenger von Kierspe Haftbefehl erlassen worden. Bei ihnen sei eine fünfstellige Summe Bargeld sichergestellt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen und Dortmund am Donnerstag mit.

In der Nacht zum Mittwoch hatten sich Polizisten im Sauerland an das hochmotorisierte Auto der flüchtenden Verdächtigen geheftet. Schließlich konnte sie drei Männer aus den Niederlanden im Alter zwischen 23 und 24 Jahren in einem Waldstück in Odenthal im Rheinisch-Bergischen Kreis festnehmen.