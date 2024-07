Kriminalität Mutmaßliche Schleuser: Rhein-Erft-Kreis wurde 2019 skeptisch

Dass Ermittler einer mutmaßlichen Schleuserbande auf der Spur sind, war im April 2024 publik geworden. Die Polizei durchsuchte damals bei einer Razzia Räumlichkeiten in acht Bundesländern. Die mutmaßlichen Schleuser stehen im Verdacht, wohlhabenden Menschen aus China und dem Oman eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland beschafft zu haben. Mutmaßliche Köpfe sollen zwei Anwälte gewesen sein. Die Ermittler prüfen, ob auch Amtsträger in Behörden bestochen wurden, um an Aufenthaltserlaubnisse zu kommen.