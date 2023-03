Einbrüche : Mutmaßlicher Einbrecher springt in Lenne und verschwindet

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hagen Ein Mann ist in Hagen-Hohenlimburg nach Polizei-Angaben in der Nacht zu Montag in die Lenne gesprungen und seitdem vermisst. Zunächst wurde die Polizei wegen eines mutmaßlichen Einbruchs alarmiert, wie eine Sprecherin sagte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rahmen des Einsatzes stellten die Beamten dann zwei Verdächtige fest, von denen einer festgenommen wurde und der andere Richtung Lenne wegrannte.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sprang der 37-Jährige in den Fluss. Bislang wurde er trotz intensiver Suchmaßnahmen unter Einsatz der Feuerwehr und Polizei sowie mithilfe von Suchhunden und eines Hubschraubers nicht wieder aufgefunden. Ob der Mann wieder aus der Lenne stieg, war zunächst unklar.

Aufgrund der Dunkelheit haben die Einsatzkräfte die Suche nach dem Vermissten vorerst eingestellt. Bei Anbruch des Tages werde dann erneut geprüft, ob Suchmaßnahmen erfolgen sollen.

© dpa-infocom, dpa:230313-99-931311/2

(dpa)