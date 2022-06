Notfall : Mutter lässt Dreijährige im Auto zurück und geht in Altstadt

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Düsseldorf Ein dreijähriges Mädchen wurde in der Nacht zum Sonntag in der Düsseldorfer Altstadt von der Polizei aus einem verschlossenen Auto befreit. Gegen 03.15 Uhr am Sonntagmorgen bemerkten Passanten in der Altstadt laut einer Polizeimeldung, wie das weinende Mädchen in einem geparkten Fahrzeug verzweifelt mit Schlägen an die hochgefahrenen Fensterscheiben auf sich aufmerksam machte.



Die herbeigerufene Polizei fackelte nicht lange, schlug eine Scheibe des Autos ein und holte das Mädchen an die frische Luft. Nach dem bisher heißesten Tag in Deutschland am Samstag lagen die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag noch im tropischen Bereichen von 20 Grad Celsius und mehr.

Erst eine halbe Stunde, nachdem das Mädchen befreit war, tauchte die 23 Jahre alte Mutter mit einem Begleiter auf. Sie wurden mit auf die Wache genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Mutter einen Wert von fast zwei Promille, der Test des Begleiters und Fahrers des Autos war negativ. Die Polizei fertige eine Meldung an das Jugendamt an. Das dreijährige Mädchen blieb den Angaben zufolge unversehrt.

(dpa)