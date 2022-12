Münster : Mutter mit Kind auf Aasee eingebrochen: Polizei warnt

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Münster Eine Mutter ist mit ihrem Kind auf dem Aasee in Münster im Eis eingebrochen. Beide seien am Samstag von der Feuerwehr gerettet und mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei auf dpa-Anfrage mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mutter und Kind hätten Glück gehabt und seien wohlauf. Das Unglück passierte im Bereich einer Brücke.

Auf Twitter warnte die Polizei nach dem Unfall eindringlich davor, das Eis auf dem Stausee zu betreten. Es trage die Menschen noch nicht, weil die gegenwärtige Kälteperiode erst seit ein paar Tagen herrsche. „Es befinden sich ... noch zahlreiche Personen auf der zugefrorenen Fläche! Verlasst die Fläche!“, twitterte die Polizei am Nachmittag. Gerade das Eis unter den Brücken sei nicht annähernd tragfähig, erklärte die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:221217-99-937102/2

(dpa)