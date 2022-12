Notfall : Mutter und fünf Kinder nach Weihnachtsbaumbrand in Klinik

Ein abgebrannter Weihnachtsbaum steht auf einem Beet. Foto: -/Feuerwehr Essen/dpa

Essen Bei einem Weihnachtsbaumbrand in einer Essener Wohnung sind am Sonntag eine Mutter und ihre fünf Kinder im Alter bis 12 Jahren durch Rauchgase leicht verletzt worden. Sie kamen in Krankenhäuser, wie die Feuerwehr Essen berichtete.



Der Baum war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Mieter den Baum bereits gelöscht. Wegen des Brandrauchs ist die Wohnung allerdings unbewohnbar.

Die Feuerwehr Essen nahm den Brand zum Anlass, zur Wachsamkeit aufzurufen. Viele Adventsgestecke und Weihnachtsbäume seien bereits ausgetrocknet und die Kerzen runtergebrannt. „Achten Sie jetzt besonders darauf, dass der Funke nicht überspringt“, sagte ein Sprecher.

(dpa)