Tötungsdelikt Nach 14 Jahren: Verdächtiger in „Cold Case“-Fall gefasst

Mehr als 14 Jahre nach der Entdeckung eines getöteten Mannes neben einer Leitplanke der Autobahn in Leverkusen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der mit einem internationalen Haftbefehl wegen Totschlags gesuchte 45-Jährige sei bei einer Kontrolle am Flughafen Rotterdam aufgefallen, teilte die Polizei in Köln mit. Mittlerweile sei er ausgeliefert und in die Justizvollzugsanstalt Köln überstellt worden. Der Albaner soll an dem gewaltsamen Tod des damals 43 Jahre alten Opfers beteiligt gewesen sein. Ein weiterer, mutmaßlich beteiligter 54-Jähriger sei auch mit internationalem Haftbefehl gesucht worden, aber bereits verstorben.